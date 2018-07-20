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Анна Чичерова: «Пока не могу быть для Ласицкене адекватной соперницей»
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Анна Чичерова: «Пока не могу быть для Ласицкене адекватной соперницей» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Олимпийская чемпионка Анна Чичерова — о соперничестве с Марией Ласицкене и долгах перед международной федерацией.
— Как вы узнали о том, что ИААФ все-таки разрешила вам выступать?
— Колоссальную работу проделал мой менеджер Павел Воронков. Мне повезло, что в нужный день он как раз оказался в Монако и даже сходил в офис ИААФ, чтобы ускорить решение моего вопроса. Я по-прежнему обязана вернуть призовые, но мне дали рассрочку. Не совсем на такой срок, как мне бы хотелось, но уже хоть что-то. Вот вам пример, когда своей настойчивостью можно чего-то добиться.
— Всероссийская федерация легкой атлетики вам как-то помогала в процессе переговоров с ИААФ?
— Я не посчитала правильным напрягать нашу федерацию своими проблемами. Я же все-таки возвращаюсь не из отпуска на пляже, а из дисквалификации. В нынешней ситуации, не думаю, что ВФЛА обязана впрягаться за спортсменов, у которых были такие проблемы, как у меня.
— Как вы относитесь к соперничеству с Марией Ласицкене, которая безраздельно правит в женской высоте последние два года?
— В Казани много нагнетали по этому поводу, пытались создать интригу. Но объективно, в моем нынешнем состоянии я не могу быть для Маши адекватным соперником. С одной стороны — ее уникальная стабильность, а с другой — я, которая тренируется только с февраля, и то через пень колоду. Маша показывает грандиозные прыжки. Я очень ей благодарна за то, что она так красиво прыгает и выдает потрясающие серии. Не могу сказать, что меня это заводит, просто я в принципе люблю смотреть легкую атлетику и получаю от этого удовольствие. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
Полностью интервью с Анной Чичеровой читайте скоро в «СЭ»
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