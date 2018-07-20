14 россиян заподозрили в антидопинговых нарушениях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подозревает россиян Люкмана Адамса и Ивана Ухова в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил Athletics Integrity Unit (AIU).
Отмечается, что расследование в отношении 29-летнего Адамса (чемпион мира в помещении — 2014 в тройном прыжке) и 32-летнего Ухова (олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту) было начато после рассмотрения данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
Всего в списке подозреваемых IAAF в нарушении антидопинговых правил значатся фамилии 14 российских легкоатлетов, 13 из них (за исключением ходока Аниси Кирдяпкиной) попали под подозрение из-за доклада Макларена: Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Юлия Кондакова (бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), Кирдяпкина и Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции). Их дела ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).
В ноябре 2015 года IAAF приостановило членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на основании расследования, проведенного комиссией WADA во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.
В 2016 году независимая комиссия WADA под руководством Макларена представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх в Сочи. Расследование опиралось на заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который уверял, что более тысячи атлетов были вовлечены в программу систематического употребления допинга. В июле 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) создал независимые комиссии, которые изучали данные расследования комиссии Макларена. В результате действия комиссий целый ряд ведущих российских спортсменов не смог принять в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, кроме того, допущенные МОК спортсмены из России принимали участие в соревнованиях под флагом МОК и в статусе олимпийских атлетов из России.