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IAAF подозревает 14 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил
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IAAF подозревает 14 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил 

Чемпионат.com 56 минут назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает 14 российских спортсменов в нарушении антидопнговых правил, сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил.
В список вошли Люкман Адамс (тройной прыжок), Иван Ухов (прыжки в высоту, олимпийский чемпион), Вера Ганеева (метание диска), Екатерина Галицкая (бег с барьерами), Юлия Кондакова (бег с барьерами), Анна Булгакова (метание молота), Светлана Школина (прыжки в высоту), Татьяна Фирова (бег на 400 м), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова, Мария Беспалова, Гульфия Агафонова (все — метание молота), Анися Кирдяпкина и Ксения Агафонова (бег на дальние дистанции). 13 из 14 атлетов попали под подозрение после публикации доклада Ричарда Макларена.
Дела спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом.
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