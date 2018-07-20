IAAF подозревает 14 российских легкоатлетов в нарушении антидопинговых правил

Международная ассоциация легкоатлетических федераций подозревает 14 российских спортсменов в нарушении антидопнговых правил, сообщает пресс-служба Независимого органа IAAF по контролю за соблюдением антидопинговых правил.

Дела спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом.