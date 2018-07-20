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CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина за нарушение антидопинговых правил
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CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина за нарушение антидопинговых правил 

ТАСС 2 часа назад
ТАСС, 20 июля. Российский легкоатлет Василий Копейкин, выступающий в прыжках в длину, дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AUI).
В допинг-пробах Копейкина был обнаружен триметазидин. Аннулированы все его результаты атлета с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 мая 2017 года. 30-летний Копейкин имеет право подать апелляцию на решение о дисквалификации в CAS.
Копейкин является чемпионом России 2016 года, а также двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016). Так как соревнования проходили в феврале и июне 2016 года, эти результаты Копейкина не будут аннулированы.
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