CAS дисквалифицировал российского легкоатлета Копейкина за нарушение антидопинговых правил

ТАСС , 20 июля. Российский легкоатлет Василий Копейкин , выступающий в прыжках в длину, дисквалифицирован Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает Athletics Integrity Unit (AUI).

В допинг-пробах Копейкина был обнаружен триметазидин. Аннулированы все его результаты атлета с 6 декабря 2016 года по 4 мая 2017 года. Срок дисквалификации отсчитывается с 4 мая 2017 года. 30-летний Копейкин имеет право подать апелляцию на решение о дисквалификации в CAS.

Копейкин является чемпионом России 2016 года, а также двукратным победителем чемпионата России по легкой атлетике в помещениях (2015, 2016). Так как соревнования проходили в феврале и июне 2016 года, эти результаты Копейкина не будут аннулированы.