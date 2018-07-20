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Бегун Чалый до чемпионата Европы в Берлине больше не будет выступать на соревнованиях
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Бегун Чалый до чемпионата Европы в Берлине больше не будет выступать на соревнованиях 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Обладатель золотой медали чемпионата России в беге на 400 метров с барьерами Тимофей Чалый до европейского первенства в Берлине не намерен больше принимать участия в соревнованиях. Об этом спортсмен сообщил журналистам.
Чалый, имеющий допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федерации, победил на чемпионате страны в Казани с результатом 49,52 секунды.
"Перед чемпионатом Европы я больше не буду стартовать, нужно готовиться к главному старту года, где надеюсь показать более высокие секунды", — сказал бегун.
"Каким результатом буду удовлетворен на этом турнире? Если попаду в тройку, будет супер. Буду стремиться показать лучший для себя результат, но позволит ли он попасть в финал и бороться за высокие места? Там видно будет", — подытожил Чалый.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.
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