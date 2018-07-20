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Путин: национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется
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Путин: национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется 

ТАСС 1 час назад
Национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется, ждем ответных шагов от международных партнеров — Путин.
ТАСС: последние новости
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