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Путин: национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется
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Путин: национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется
ТАСС
1 час назад
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Национальный план РФ по противодействию допингу в спорте реализуется, ждем ответных шагов от международных партнеров — Путин.
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