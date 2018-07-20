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Прыгун Меньков продолжает надеяться, что получит допуск от IAAF на участие в ЧЕ в Берлине
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Прыгун Меньков продолжает надеяться, что получит допуск от IAAF на участие в ЧЕ в Берлине 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, пока не получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допуска на международные старты, продолжает сохранять надежду выступить на августовском чемпионате Европы в Берлине. Об этом Меньков сообщил журналистам.
В пятницу Меньков стал чемпионом России с результатом 8,03 метра.
"Две недели перед этим турниром были для меня очень напряженными из-за небольших проблем со здоровьем, поэтому сегодня немного берег себя во время разбегов, — заметил Меньков. — Результат сегодняшний, конечно, нельзя считать достижением, но победа есть победа. Теперь будем ждать совета IAAF, который пройдет с 26 по 27 июля. Продолжаю надеяться, что нас допустят к чемпионату Европы, и мы будем готовы во всеоружии".
Год назад у Менькова был допуск от IAAF, благодаря которому он сумел выступить на чемпионате мира в Лондоне, где занял четвертое место. Однако в этом сезоне международная федерация пока не приняла решения по этому спортсмену.
"Почему ВФЛА [Всероссийскую федерацию легкой атлетики] до сих пор не восстановили? Думаю, причиной тому политика. Хотя принято говорить, что спорт вне ее", — подытожил спортсмен.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.
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