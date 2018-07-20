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Тарабин допускает, что не может получить допуск от IAAF из-за недобросовестной конкуренции
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Тарабин допускает, что не может получить допуск от IAAF из-за недобросовестной конкуренции 

ТАСС 48 минут назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 20 июля. /ТАСС/. Чемпион России в метании копья Дмитрий Тарабин, лишенный в настоящее время возможности выступать на зарубежных стартах, допускает, что причиной его недопуска является нежелание немецких копьеметателей иметь на соревнованиях сильного конкурента из России. Об этом Тарабин сообщил журналистам.
Тарабин выиграл первенство страны с результатом 82,89 метра. «Я доволен тем, что в девятый раз стал чемпионом России. Да и результат получился вполне достойный, хотя я мог здесь метнуть и дальше. Но чуть-чуть не получилось, практики соревновательной все равно маловато у меня сейчас», — заметил копьеметатель.
"Я чувствую в себе огромный резерв и надеюсь, что мне все-таки предоставят возможность его реализовать на чемпионате Европы в Берлине", — добавил спортсмен.
Метательница копья Мария Абакумова, которая является женой Тарабина, в настоящее время отбывает дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил. «Я не думаю, что именно из-за Маши мне IAAF [Международная ассоциация легкоатлетических федераций] не дает допуск на международные старты. Все-таки, объективность в этом вопросе должна присутствовать, нужен индивидуальный подход к каждому спортсмену. Я не исключаю того, что немецким копьеметателям не нужен сильный конкурент из России, поэтому меня и придерживают», — сказал спортсмен.
"Но я не знаю, с чем это связано. Я каждую неделю отправляю письма в IAAF, но очень странно, что третий год подряд не получаю на них ответов. Если я не достоин выступать на зарубежных стартах, то хотя бы объясните мне причину такого решения. А если я чист, то почему должен сидеть и не выступать за рубежом?" — задался вопросом Тарабин.
"В пуле допинг-тестирования я состою с 2009 года, очень много раз сдавал допинг-пробы. Но, может быть, это для международной федерации не так и важно. Всем очевидно, что IAAF подходит к допуску очень хаотично", — подытожил чемпион России.
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