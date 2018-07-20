Российский бегун Сергей Шубенков стал победителем этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако на дистанции 110 м с барьерами.
27-летний спортсмен победил на соревнованиях с результатом 13,07 секунды. Он опередил испанского легкоатлета Орландо Ортегу и представителя Франции Паскаля Мартино-Лагарда. Шубенков принял решение не выступать на чемпионате России, который в эти дни проходит в Казани.
Лёгкая атлетика. Этап «Бриллиантовой лиги». Монако
Мужчины. Бег. 110 м с барьерами
1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,07 2. Орландо Ортега (Испания) — 13,18 3. Паскаль Мартино-Лагард (Франция) — 13,20.