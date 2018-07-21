Агапитов: программа IWF не стимулирует борьбу с допингом, а толкает на сокрытие нарушений

МОСКВА, 21 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Программа борьбы с допингом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) неэффективна, она, скорее, провоцирует на сокрытие нарушений антидопинговых правил, чем на борьбу с ними, что доказали результаты перепроверки допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 июля отложил принятие решения о сохранении тяжелой атлетики в программе летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

"Реализуемая международной федерацией программа направлена не на стимулирование национальных федераций бороться с допингом, а на укрывание нарушений, — считает Агапитов. — Сейчас все понимают, что корень проблем не в тех девяти странах, которые были отстранены за допинг и на которые свалили всю ответственность, а в антидопинговой системе международной федерации, которая не смогла обеспечить чистоту атлетов на соревнованиях. Поскольку она сейчас не меняется в корне, мы предложили свою версию изменений в правилах".

"Она была предоставлена президенту организации, членам исполкома, а также всем национальным федерациям. Мы продолжаем работу в этом направлении, переводим на все языки мира, чтобы все федерации могли с ней ознакомиться", — добавил он.

Собеседник агентства соглашается, что разработанное предложение поможет национальным федерациям быть реальными партнерами IWF в борьбе с допингом, каким на сегодня является ФТАР.

"И последнее решение говорит о том, что произведенные IWF на сегодня действия — это не то, что ожидает МОК", — заметил он.

В декабре 2017 года исполком МОК выдвинул критерии, в случае соблюдения которых тяжелая атлетика должна войти в программу Олимпийских игр в Париже. В IWF отмечают, что выполнили все рекомендации независимой комиссии по чистому спорту. Однако МОК принял решение оставить вопрос открытым относительно сохранения тяжелой атлетики в программе Игр-2024, пока не будет проведен полный обзор принятых IWF мер.