Болгарская федерация тяжелой атлетики выплатила штраф в $250 тыс. за допинг

СОФИЯ, 20 июля. / ТАСС /. Болгарская федерация тяжелой атлетики выплатила штраф в $250 тыс., наложенный Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) за употребление допинга болгарскими спортсменами в 2015 году, и отправит 21 спортсмена на чемпионат Европы среди юношей и девушек, который пройдет в итальянском Милане с 22 по 28 июля.

Как отмечает агентство БГНЕС, средства на выплату штрафа были обеспечены благодаря договорам о рекламе на 150 и 250 тыс. левов (€75 и €125 тыс.) и пожертвованиями в 18 тыс. левов (около €9 тыс.) от физических лиц.

Сборная Болгарии по тяжелой атлетике была дисквалифицирована в полном составе после того, как в марте 2015 года допинг-пробы 11 членов команды дали положительные результаты. Анаболический стероид станозолол был обнаружен у спортсменов по итогам внепланового тестирования во время подготовки сборной к очередным соревнованиям. В ходе расследования инцидента выяснилось, что «спортсмены стали жертвами чужой небрежности». Эксперты независимой лаборатории в Германии пришли к выводу, что пищевая добавка, которую употребляли болгарские спортсмены, была загрязнена станозололом в производственных условиях, а спортсмены и тренеры даже не подозревали о подобной возможности.

В итоге 11 болгарских штангистов, уличенных в употреблении допинга, получили минимальные наказания — вместо четырехлетней или пожизненной дисквалификации спортсмены были наказаны отстранением от участия в соревнованиях на срок от девяти до 18 месяцев. Исполнительный совет IWF также не допустил болгарских тяжелоатлетов к участию в Олимпийских играх в Рио-де— Жанейро и объявил, что национальная федерация должна заплатить штраф в размере $500 тыс.

Решение Международной федерации было обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который штраф в полмиллиона долларов отменил. Окончательная сумма штрафа составила $250 тыс.