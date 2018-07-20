Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках с шестом 

ТАСС, 20 июля. Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках с шестом.
Сидорова со второй попытки взяла высоту 4,85 м, что является ее личным рекордом. Второе место поделили кубинка Ярислей Сильва и гречанка Катерина Стефаниди (по 4,80).
Сидорова является серебряным призером чемпионата мира в помещении 2018 года. Также она становилась чемпионкой Европы (2014) и чемпионкой Европы в помещении (2015).
"Бриллиантовая лига" — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.