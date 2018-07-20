Ещё
Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках с шестом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сидорова выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках с шестом 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 20 июля. Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако в прыжках с шестом.
Сидорова со второй попытки взяла высоту 4,85 м, что является ее личным рекордом. Второе место поделили кубинка Ярислей Сильва и гречанка Катерина Стефаниди (по 4,80).
Сидорова является серебряным призером чемпионата мира в помещении 2018 года. Также она становилась чемпионкой Европы (2014) и чемпионкой Европы в помещении (2015).
"Бриллиантовая лига" — ежегодная серия коммерческих соревнований по легкой атлетике, организованная Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
ТАСС: последние новости
IAAF подозревает россиян Адамса и Ухова в нарушении антидопинговых правил Шубенков выиграл этап "Бриллиантовой лиги" в Монако в беге на 110 м с барьерами IAAF разрешила легкоатлетке Чичеровой выступить на чемпионате России в Казани
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России47
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена73
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя
Названа причина громкого скандала на ЧМ-201862
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение