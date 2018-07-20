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Легкоатлет Шубенков считает медали более важными, чем обновление рекордов
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Легкоатлет Шубенков считает медали более важными, чем обновление рекордов 

ТАСС 11 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Российский барьерист Сергей Шубенков считает медали более важными, чем обновление рекордов. Слова Шубенкова приводит пресс-служба «Бриллиантовой лиги».
В пятницу Шубенков, выступающий под нейтральным флагом, стал победителем этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако в беге на 110 м с барьерами, показав результат 13,07 секунды. Его лучшим результатом в сезоне является 12,92.
"Прекрасно продолжать побеждать, очень приятное чувство, — сказал Шубенков. — Это результат большой работы, которую я проделал с тренером Сергеем Клевцовым. Я хочу продолжить выигрывать на следующих соревнованиях, особенно на чемпионате Европы. Для меня завоевание медалей важнее, чем обновление рекордов".
"Конечно, я чувствую, что могу побить рекорд Европы (12,91), и надеюсь сделать это в этом году", — добавил Шубенков.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в Берлине с 6 по 12 августа.
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