Юные спортсмены из Уфы летят на Международные детские игры

Эти ребята будут представлять наш город

30 июля в сердце Израиля священном городе Иерусалим начнутся 52-е Международные детские игры в которых примут участие 1500 юных спортсменов со всего мира. Поддерживать ребят будут больше четырех тысяч болельщиков.

Уфа традиционно принимает участие. От нашего города заявлено 13 спортсменов. Стоит оговориться, что ребята представляют именно свой конкретный город — такой формат Международных детских игр.

Соревнования пройдут по 9 видам спорта: легкая атлетика, стритбол, баскетбол, фехтование, футбол, дзюдо, плавание, теннис, и волейбол.