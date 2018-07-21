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Из-за травмы прыгун с шестом не выступит на чемпионате России в Казани
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Из-за травмы прыгун с шестом не выступит на чемпионате России в Казани 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Обладатель четвертого результата сезона в мире (5,92 метра) в прыжках с шестом Тимур Моргунов не выступил на чемпионате России в Казани из-за травмы, сообщает ТАСС.
"Мы приняли решение пропустить чемпионат России из-за небольшого воспаления на ноге. Ничего страшного не произошло. Пошли на такой шаг специально для того, чтобы к чемпионату Европы в Берлине подойти в наилучшем состоянии", — сказал тренер спортсмена Александр Шалонников.
30 июня Моргунов установил свой личный рекорд, прыгнув на 5,92 м, на Мемориале Знаменских.
Также спортсмен получил разрешение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на выступление на зарубежных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена.
Ранее Олимпийский чемпион из России обвинен в употреблении допинга.
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