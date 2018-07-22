В Петербурге стартуют «Белые ночи»

В Петербурге пройдет международный марафон «Белые ночи»

Двадцать девятый международный марафон "Белые ночи" пройдет в Санкт-Петербурге в воскресенье.

"В связи с подготовкой к параду старт марафону будет дан ранним утром (22 июля). В 7.50 мск на Дворцовой площади стартует марафон, а в 8.20 мск — дистанция 10 километров. Также установлены промежуточные лимиты прохождения дистанций: отметка 6 километров — 1 час, отметка 20 километров — 2 часа 50 минут, отметка 30 километров — 4 часа 15 минут", — сообщают организаторы.

По информации на сайте мероприятия, соревнования для мужчин и женщин проводятся на дистанциях 42 километра 195 метров и 10 километров. Стоимость участия составляет 1,4 тысячи рублей и 800 рублей соответственно. По состоянию на 17.00 пятницы свободных мест для участия в забеге не было. Марафон "Белые ночи" стартует и финиширует на Дворцовой площади.

Согласно материалам городского комитета по физической культуре и спорту, участие в марафоне подтвердили мастер спорта России международного класса, победительница Лос-Анджелесского марафона 2008 года, Московского марафона 2016 года, трехкратная победительница Казанского марафона, участница Олимпиады 2008 года в Пекине Татьяна Арясова (Чувашия) и многократный победитель марафона "Белые ночи" Юрий Чечун (Тольятти). Всего заявки на участие, в том числе в составе корпоративных команд, подали более 11 тысяч человек. Самые многочисленные команды — из Германии, Италии, Франции, Китая, Белоруссии, а также прибалтийских государств.

В 2017 году на основной дистанции марафона стартовало около 4 тысяч спортсменов, на дистанции 10 километров — около 6 тысяч.

Марафон "Белые ночи" проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, приобщения населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, дальнейшего развития международных дружественных спортивных связей и туризма, а также выявления сильнейших марафонцев Санкт-Петербурга.