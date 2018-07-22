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Юрченко стал чемпионом России в тройном прыжке
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Юрченко стал чемпионом России в тройном прыжке 

Спорт-Экспресс 55 минут назад
Александр Юрченко стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.
Его результат 16,98 метра. Второе место занял Дмитрий Сорокин (16,76), на третьем месте расположился Алексей Федоров (16,76).
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