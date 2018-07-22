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Юрченко стал чемпионом России в тройном прыжке
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Юрченко стал чемпионом России в тройном прыжке
Спорт-Экспресс
55 минут назад
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Александр Юрченко
стал победителем соревнований в тройном прыжке на чемпионате России по легкой атлетике в Казани.
Его результат 16,98 метра. Второе место занял
Дмитрий Сорокин
(16,76), на третьем месте расположился
Алексей Федоров
(16,76).
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