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Юрий Борзаковский: Если бы не было отстранения, наша команда боролась бы за финалы и призовые места чемпионата Европы
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Юрий Борзаковский: Если бы не было отстранения, наша команда боролась бы за финалы и призовые места чемпионата Европы 

Советский спорт 23 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подвел итоги чемпионата России в Казани.
«Считаю, что чемпионат России прошел на высоком уровне, все показанные результаты — достойные, — приводит слова Борзаковского официальный сайт ВФЛА. — Если бы в данный момент не было отстранения команды, уверен, на чемпионат Европы в Берлин могла бы поехать большая, полноценная команда, которая боролась бы за финалы и призовые места.
Если брать все виды, у нас только 13 человек не выполнили норматив на европейский чемпионат».
Напомним, чемпионат Европы пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. Российские спортсмены смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, если их заявка будет одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.
Чемпионат России проходил в Казани с 19 по 22 июля.
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