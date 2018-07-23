Юрий Борзаковский: Если бы не было отстранения, наша команда боролась бы за финалы и призовые места чемпионата Европы

Главный тренер сборной России Юрий Борзаковский подвел итоги чемпионата России в Казани.

«Считаю, что чемпионат России прошел на высоком уровне, все показанные результаты — достойные, — приводит слова Борзаковского официальный сайт ВФЛА. — Если бы в данный момент не было отстранения команды, уверен, на чемпионат Европы в Берлин могла бы поехать большая, полноценная команда, которая боролась бы за финалы и призовые места.

Если брать все виды, у нас только 13 человек не выполнили норматив на европейский чемпионат».

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Берлине с 7 по 12 августа. Российские спортсмены смогут выступить на турнире в нейтральном статусе, если их заявка будет одобрена Международной ассоциацией легкоатлетических федераций.

Чемпионат России проходил в Казани с 19 по 22 июля.