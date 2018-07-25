Юрий Борзаковский: «Олимпиада в Казани? Почему нет?»

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский допустил, что Казань в будущем примет Олимпийские игры.

— Буквально на днях в СМИ прошла новость, что Россия может претендовать на летние Олимпийские игры, и среди городов-претендентов указываются Казань и Петербург Вы как полагаете, Казани вообще есть смысл рассчитывать?

— А почему нет, Универсиада же здесь прошла? Это аналог Олимпиады. Я думаю, что если Казань или Питер получат такую возможность, то страна сделает все, чтобы провести на высшем уровне. Это показал мундиаль, о котором отзываются как о лучшем чемпионате мира за всю историю.

— А по инфраструктуре что скажете?

— Понятно, что для этого нужно будет построить большой Олимпийский стадион, как и остальные олимпийские объекты, которые понадобятся.