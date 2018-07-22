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Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги»
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Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне 

RT на русском 1 час назад
Фото: Panoramic globallookpress.com
Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.
Ласицкене победила с результатом 2,04 м, что является повторением лучшего результата сезона в мире.
Серебро завоевала итальянка Елена Валлортигара (2,02 м), бронзу поделили британка Морган Лейк и американка Вашти Каннингем (1,91 м).
Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский подвёл итоги чемпионата страны в Казани в преддверии континентального первенства в Берлине.
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