Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.

Ласицкене победила с результатом 2,04 м, что является повторением лучшего результата сезона в мире.