Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей этапа «Бриллиантовой лиги» в Лондоне.
Ласицкене победила с результатом 2,04 м, что является повторением лучшего результата сезона в мире.
Серебро завоевала итальянка Елена Валлортигара (2,02 м), бронзу поделили британка Морган Лейк и американка Вашти Каннингем (1,91 м).
Ранее главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский подвёл итоги чемпионата страны в Казани в преддверии континентального первенства в Берлине.