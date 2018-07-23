Красноярские легкоатлеты привезли два золота и бронзу с чемпионата России

«В финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами Тимофей Чалый финишировал первым с результатом 49,52. В прыжках в длину золото выиграл Александр Меньков , улетевший в своей лучшей попытке на 8,03 м. В беге на 100 м с барьерами еще одна представительница Красноярского края Екатерина Блескина финишировала третьей (13,40)», — сообщили в министерстве спорта края.

Кроме того, в рамках чемпионата России по легкой атлетике в Казани прошел финал Летнего легкоатлетического тура ВФЛА-2018. В этом году тур состоял из шести этапов и казанского финала. Второе место в итоговом рейтинге занял Александр Меньков (3570 очков).