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Красноярские легкоатлеты привезли два золота и бронзу с чемпионата России
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Красноярские легкоатлеты привезли два золота и бронзу с чемпионата России 

АиФ Красноярск 34 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
«В финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами Тимофей Чалый финишировал первым с результатом 49,52. В прыжках в длину золото выиграл Александр Меньков, улетевший в своей лучшей попытке на 8,03 м. В беге на 100 м с барьерами еще одна представительница Красноярского края Екатерина Блескина финишировала третьей (13,40)», — сообщили в министерстве спорта края.
Кроме того, в рамках чемпионата России по легкой атлетике в Казани прошел финал Летнего легкоатлетического тура ВФЛА-2018. В этом году тур состоял из шести этапов и казанского финала. Второе место в итоговом рейтинге занял Александр Меньков (3570 очков).
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