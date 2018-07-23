Чалый и Меньков — чемпионы России по легкой атлетике

У спортсменов Красноярского края три медали: два золота и 1 бронза.

В финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами представитель Красноярского края Тимофей Чалый финишировал первым с результатом 49,52. На втором месте — Александр Скоробогатько из Тюменской области (49,99), на третьем — Никита Андриянов, представляющий Московскую и Новосибирскую области (50,78).

В прыжках в длину золото выиграл Александр Меньков , улетевший в своей лучшей попытке на 8,03 м. Серебряным призером в этой дисциплине стал Павел Шабалин , выступающий за Москву и Липецкую область (7,97), бронзовым — Денис Богданов , чей результат идет в зачет Москве и Волгоградской области (7,81).

В беге на 100 м с барьерами еще одна представительница Красноярского края Екатерина Блескина финишировала третьей (13,40). На первом месте — Вероника Червинская, выступающая за Ростовскую область и Санкт-Петербург (13,21), на втором — Екатерина Галицкая , представляющая Краснодарский край и Свердловскую область (13,21).

В прыжках в высоту красноярка Екатерина Степанова остановилась в шаге от пьедестала с результатом 1,82 м.