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Чалый и Меньков — чемпионы России по легкой атлетике
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Чалый и Меньков — чемпионы России по легкой атлетике 

Советский спорт 6 часов назад
У спортсменов Красноярского края три медали: два золота и 1 бронза.
В финальном забеге на дистанции 400 м с барьерами представитель Красноярского края Тимофей Чалый финишировал первым с результатом 49,52. На втором месте — Александр Скоробогатько из Тюменской области (49,99), на третьем — Никита Андриянов, представляющий Московскую и Новосибирскую области (50,78).
В прыжках в длину золото выиграл Александр Меньков, улетевший в своей лучшей попытке на 8,03 м. Серебряным призером в этой дисциплине стал Павел Шабалин, выступающий за Москву и Липецкую область (7,97), бронзовым — Денис Богданов, чей результат идет в зачет Москве и Волгоградской области (7,81).
В беге на 100 м с барьерами еще одна представительница Красноярского края Екатерина Блескина финишировала третьей (13,40). На первом месте — Вероника Червинская, выступающая за Ростовскую область и Санкт-Петербург (13,21), на втором — Екатерина Галицкая, представляющая Краснодарский край и Свердловскую область (13,21).
В прыжках в высоту красноярка Екатерина Степанова остановилась в шаге от пьедестала с результатом 1,82 м.
Кроме того, в рамках чемпионата России по легкой атлетике в Казани прошел финал Летнего легкоатлетического тура ВФЛА-2018. В этом году тур состоял из шести этапов и казанского финала. Второе место в итоговом рейтинге занял Александр Меньков (3570 очков). На первом месте — Александр Лесной (толкание ядра, 3621 очко), на третьем — Иван Ухов (прыжок в высоту, 3555 очков).
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