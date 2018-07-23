Ещё
Муратов — двукратный победитель летних Европейских игр INAS
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муратов — двукратный победитель летних Европейских игр INAS 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Советский спорт
Россию представляли 30 спортсменов в пяти видах спорта: велоспорт-шоссе, легкая атлетика, плавание, настольный теннис и теннис.
Легкоатлеты соревновались на стадионе «Себастьян Шарлети». На дистанции 400 м красноярский легкоатлет Артем Муратов завоевал золото. На втором месте — француз, на третьем — португалец.
Еще одну золотую награду Муратов заполучил в эстафете 4х400 м вместе с Александром Работницким, Владимиром Самолюком и Алексеем Копаевым. Результат российской сборной — 3.25,05. Серебряными призерами стали легкоатлеты из Италии (3.31,05), бронзу домой увезла команда Португалии (3.38,04).
Советский спорт: последние новости
Легкоатлет Копейкин дисквалифицирован на четыре года за употребления допинга Екатерина Конева стала чемпионкой России в тройном прыжке Юрий Борзаковский: Если бы не было отстранения, наша команда боролась бы за финалы и призовые места чемпионата Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Виновата полиция: как можно было спасти Дениса Тена51
Уткин раскрыл детали скандального ухода23
Известный российский чемпион найден мертвым35
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
«На грани срыва»: крик души Аделины Сотниковой
Видео
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
03:52
«Слова Порошенко никому не пойдут на пользу»
Бокс
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
00:56
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»
Футбол Статьи
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение