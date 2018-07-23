Муратов — двукратный победитель летних Европейских игр INAS

Россию представляли 30 спортсменов в пяти видах спорта: велоспорт-шоссе, легкая атлетика, плавание, настольный теннис и теннис.

Легкоатлеты соревновались на стадионе «Себастьян Шарлети». На дистанции 400 м красноярский легкоатлет Артем Муратов завоевал золото. На втором месте — француз, на третьем — португалец.

Еще одну золотую награду Муратов заполучил в эстафете 4х400 м вместе с Александром Работницким, Владимиром Самолюком и Алексеем Копаевым. Результат российской сборной — 3.25,05. Серебряными призерами стали легкоатлеты из Италии (3.31,05), бронзу домой увезла команда Португалии (3.38,04).