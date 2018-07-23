Тверская легкоатлетка Алена Бугакова завоевала золото на чемпионате России

В минувшее воскресенье в Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике. Более 600 участников, 67 регионов страны, на протяжении четырех дней было разыграно 38 комплектов наград — такова статистика прошедшего чемпионата.

Турнир проводится ежегодно летом на открытом казанском Центральном стадионе с 400-метровой беговой дорожкой. Город-организатор утверждается Президиумом ВФЛА. Столица Татарстана принимала чемпионат России третий раз. Ранее турниры в Казани проходили в 2008 и 2014 годах.