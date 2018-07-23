Тверская легкоатлетка Алена Бугакова завоевала золото на чемпионате России 

В минувшее воскресенье в Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике. Более 600 участников, 67 регионов страны, на протяжении четырех дней было разыграно 38 комплектов наград — такова статистика прошедшего чемпионата.
Турнир проводится ежегодно летом на открытом казанском Центральном стадионе с 400-метровой беговой дорожкой. Город-организатор утверждается Президиумом ВФЛА. Столица Татарстана принимала чемпионат России третий раз. Ранее турниры в Казани проходили в 2008 и 2014 годах.
В толкании ядра среди женщин 21-летняя Алена Бугакова, выступающая параллельным зачетом за Москву и Тверскую область, стала лучшей и показала результат 18,02 метра. Второй стала Анна Авдеева (17,78 м), замкнула тройку Ирина Тарасова (17,66 м). Чемпионат России выявил сильнейших легкоатлетов России и стал проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Берлине (Германия) 7-12 августа 2018 года.