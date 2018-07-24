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ВАДА: количество положительных допинг-проб в 2017 году снизилось
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ВАДА: количество положительных допинг-проб в 2017 году снизилось 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) на своем официальном сайте опубликовало статистику за 2017 год. Как отмечается, число положительных допинг-проб снизилось с 1,6 процента (4822 положительных из 300 565 взятых проб) в 2016 году до до 1,43 процента (4596 из 322 050 проб) в 2017-м. Общее снижение обусловлено в том числе благодаря снижению количества допинговых случаев, связанных с мельдонием.
На 7,1 процента (с 300 565 в 2016 до 322 050 в 2017) увеличилось количество взятых допинг-проб. Также увеличилось общее количество проанализированных образцов крови, которые были взяты с целью допинг-тестирования, а не для биологического паспорта спортсмена — с 23 298 (7,75 процента от общего числа) в 2016 году до 27 759 (8,62 процента) в 2017-м.
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