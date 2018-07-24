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Лукашенко: Белоруссия готова провести соревнования по баскетболу самого высокого уровня
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Лукашенко: Белоруссия готова провести соревнования по баскетболу самого высокого уровня 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Белоруссия обладает необходимыми возможностями и потенциалом для проведения соревнований по баскетболу самого высокого уровня. Об этом заявил во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко, встречаясь с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (FIBA) Патриком Бауманном, сообщил корр. ТАСС с места события.
"Спасибо за то, что доверили нам провести чемпионат мира (среди девушек до 17 лет — прим. ТАСС). Пока среди молодежи. Думаю, мы себя хорошо зарекомендуем в организации этого чемпионата, и вы нам доверите более сложные мероприятия", — отметил Лукашенко.
Со своей стороны он гарантировал «полный зрительский интерес к любому мероприятию, проводимому в рамках федерации (FIBA)». Лукашенко уверен, что руководитель Федерации баскетбола Белоруссии проинформировал руководство FIBA «о наших возможностях, о логистике, которой мы располагаем».
"Если мы за что-то возьмемся, то сделаем на самом высоком уровне", — заверил президент Белоруссии.
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