Колобков считает, что Россия выполнила все требования для восстановления РУСАДА 

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская сторона выполнила все требования для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков.
РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. В июне 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).
"Мы считаем, что все вопросы, которые необходимо было решить для восстановления всех наших организаций, выполнены. Мы сейчас работаем с нашими коллегами из международных организаций над вопросами восстановления", — сказал Колобков.
Главными критериями дорожной карты по восстановлению РУСАДА являются признание положений доклада независимой комиссии Ричарда Макларена и допуск сотрудников WADA к допинг-пробам Московской лаборатории, которые опечатаны в связи с уголовным расследованием Следственного комитета РФ.