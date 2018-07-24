Колобков считает, что Россия выполнила все требования для восстановления РУСАДА

МОСКВА, 24 июля. / ТАСС /. Российская сторона выполнила все требования для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом журналистам заявил министр спорта России Павел Колобков

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) в ноябре 2015 года, причиной стало расследование комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее РУСАДА и WADA согласовали дорожную карту по восстановлению членства российской организации. В июне 2017 года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства (UKAD).

"Мы считаем, что все вопросы, которые необходимо было решить для восстановления всех наших организаций, выполнены. Мы сейчас работаем с нашими коллегами из международных организаций над вопросами восстановления", — сказал Колобков.