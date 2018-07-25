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Лутковская и Прокопенко не выступят на ЧЕ
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Легкоатлетки Лутковская и Прокопенко из-за травм пропустят чемпионат Европы в Берлине 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Чемпионка мира среди юниоров 2014 года в прыжках с шестом Алена Лутковская и победительница зимнего чемпионата России — 2018 в тройном прыжке Виктория Прокопенко из-за травм не выступят на чемпионате Европы в Берлине. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Лутковская и Прокопенко получили допуски от IAAF в январе— феврале. Также обе спортсменки ранее выполнили нормативы для участия в чемпионате Европы в Берлине.
"Алене Лутковской была сделана операция на правом плече, сейчас она проходит реабилитацию и прыгать не может, — рассказал Назаров. — Прокопенко уведомила нас, что травмирована, и поэтому, как и Лутковская, не приехала на чемпионат России в Казани. Обе спортсменки не будут выступать и на чемпионате Европы в Берлине".
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с Берлине с 6 по 12 августа.
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