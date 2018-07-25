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Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не выступят на чемпионате Европы в Берлине
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Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не выступят на чемпионате Европы в Берлине 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские бегуны на спринтерские дистанции Мария Аглицкая и Артем Денмухаметов по состоянию здоровья вынуждены будут пропустить чемпионат Европы в Берлине. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России по спринтерскому бегу Юрий Голубенко.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. IAAF в июле допустила Аглицкую и Денмухаметова до участия в международных стартах. Также оба спортсмена ранее выполнили нормативы для участия в чемпионате Европы в Берлине.
"Аглицкая сейчас травмирована, у нее ахиллы болят, — заметил Голубенко. — Поэтому она не смогла принять участия в недавнем чемпионате России в Казани. Что касается Денмухаметова, то он, к сожалению, заболел перед началом чемпионата России, где в итоге не сумел пробиться в финал. Артем и Маша, к сожалению, не выступят на чемпионате Европы в Берлине".
27-летняя Аглицкая является победительницей зимнего чемпионата России — 2018 в беге на 60 метров с барьерами, в летнем сезоне не принимала участия ни в одном официальном старте. 25-летний Денмухаметов в конце июня на Мемориале Знаменских занял второе место в беге на 400 метров.
Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с Берлине с 6 по 12 августа.
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