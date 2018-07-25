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Тридцать российских легкоатлетов выступят на чемпионате Европы в Берлине
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Тридцать российских легкоатлетов выступят на чемпионате Европы в Берлине 

ТАСС 4 часа назад
ТАСС, 25 июля. Тридцать российских легкоатлетов примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — говорится в сообщении.
ТАСС: последние новости
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