Тридцать российских легкоатлетов выступят на чемпионате Европы в Берлине

ТАСС , 25 июля. Тридцать российских легкоатлетов примут участие в чемпионате Европы, который пройдет в августе 2018 года в Берлине. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — говорится в сообщении.