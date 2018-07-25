На чемпионате Европы в Берлине выступят тридцать легкоатлетов из России

Сергей Шубенков. Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится в Берлине с 6 по 12 августа. В настоящий момент до международных соревнований допущены 30 российских спортсменов. Они будут выступать на турнире под нейтральным флагом. В Берлин приедут лидеры нашей команды Мария Ласицкене

"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от ИААФ до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Напомним, что в декабре 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Ранее она отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допинговых нарушений.