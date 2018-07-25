Ещё
На чемпионате Европы в Берлине выступят тридцать легкоатлетов из России
Далее:
Читайте также:
Ещё

На чемпионате Европы в Берлине выступят тридцать легкоатлетов из России 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпионат Европы по легкой атлетике состоится в Берлине с 6 по 12 августа. В настоящий момент до международных соревнований допущены 30 российских спортсменов. Они будут выступать на турнире под нейтральным флагом. В Берлин приедут лидеры нашей команды Мария Ласицкене и Сергей Шубенков.
"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от ИААФ до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.
Напомним, что в декабре 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Ранее она отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допинговых нарушений.
Вести.Ru: последние новости
14 российских легкоатлетов подозреваются в употреблении допинга РУСАДА дисквалифицировало российских легкоатлетов на четыре года за допинг Ласицкене победила на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова26
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине8
«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал36
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение