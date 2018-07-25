Ещё
Колобков надеется на позитивное решение IAAF в вопросе восстановления ВФЛА в своих правах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Колобков надеется на позитивное решение IAAF в вопросе восстановления ВФЛА в своих правах 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россия сделала все для того, чтобы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было возвращено членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), поэтому министр спорта РФ Павел Колобков очень надеется, что ВФЛА на ближайшем совете IAAF будет восстановлена в своих правах.
"Последние два месяца велась огромная переписка, было множество встреч различного уровня. Всю необходимую информацию мы предоставили, поэтому я надеюсь на позитивное решение международной федерации, тем более что для этого было все сделано", — сказал Колобков журналистам.
IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. С 26 по 27 июля в Буэнос-Айресе пройдет совет IAAF, на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА в своих правах.
С 6 по 12 августа в Берлине пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором планируют выступить 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.
ТАСС: последние новости
Легкоатлетки Лутковская и Прокопенко из-за травм пропустят чемпионат Европы в Берлине Российские легкоатлеты Гринчук и Ступина дисквалифицированы на четыре года за допинг Бегуны Аглицкая и Денмухаметов не выступят на чемпионате Европы в Берлине
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова26
Игрок «Спартака» признался в любви к Украине8
«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал36
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение