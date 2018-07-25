Колобков надеется на позитивное решение IAAF в вопросе восстановления ВФЛА в своих правах

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Россия сделала все для того, чтобы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) было возвращено членство в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), поэтому министр спорта РФ Павел Колобков очень надеется, что ВФЛА на ближайшем совете IAAF будет восстановлена в своих правах.

"Последние два месяца велась огромная переписка, было множество встреч различного уровня. Всю необходимую информацию мы предоставили, поэтому я надеюсь на позитивное решение международной федерации, тем более что для этого было все сделано", — сказал Колобков журналистам.

IAAF в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения ВФЛА, которое длится с ноября 2015 года, разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям организации, выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. С 26 по 27 июля в Буэнос-Айресе пройдет совет IAAF, на котором в очередной раз будет рассмотрен вопрос восстановления ВФЛА в своих правах.

С 6 по 12 августа в Берлине пройдет чемпионат Европы по легкой атлетике, на котором планируют выступить 30 российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус.