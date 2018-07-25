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Школьники встретились с олимпийскими чемпионами в «Смене»
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Школьники встретились с олимпийскими чемпионами в «Смене» 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Воспитанники «Смены» встретились с олимпийскими чемпионами и призёрами, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе детского центра.
Звёзды российского спорта приехали в детский центр, чтобы пропагандировать массовый спорт и ЗОЖ. Школьники встретились с волейболистками Ниной Смолевой и Людмилой Жигилий, гимнасткой Тамарой Замотайловой, чемпионкой по лёгкой атлетике Еленой Рузиной. Дети взяли у спортсменок автографы и сфотографировались с ними на память, а чемпионки вдохновили мальчишек и девчонок заниматься спортом.
«Спорт — это жизнь. Чемпионами станут не все, но поддерживать хорошую физическую форму нужно каждому! В любой профессии пригодятся навыки, которые тренирует спорт — выносливость, умение бороться, работать в команде», — посоветовала детям олимпийская чемпионка Людмила Жигилий.
Для спортсменов устроили экскурсию по ВДЦ «Смена», в рамках которой они встретились с руководством центра и наградили сотрудников и участников образовательных программ за вклад в развитие спорта.
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