Школьники встретились с олимпийскими чемпионами в «Смене»

Воспитанники «Смены» встретились с олимпийскими чемпионами и призёрами, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе детского центра.

Звёзды российского спорта приехали в детский центр, чтобы пропагандировать массовый спорт и ЗОЖ. Школьники встретились с волейболистками Ниной Смолевой и Людмилой Жигилий, гимнасткой Тамарой Замотайловой, чемпионкой по лёгкой атлетике Еленой Рузиной. Дети взяли у спортсменок автографы и сфотографировались с ними на память, а чемпионки вдохновили мальчишек и девчонок заниматься спортом.

«Спорт — это жизнь. Чемпионами станут не все, но поддерживать хорошую физическую форму нужно каждому! В любой профессии пригодятся навыки, которые тренирует спорт — выносливость, умение бороться, работать в команде», — посоветовала детям олимпийская чемпионка Людмила Жигилий.

Для спортсменов устроили экскурсию по ВДЦ «Смена», в рамках которой они встретились с руководством центра и наградили сотрудников и участников образовательных программ за вклад в развитие спорта.