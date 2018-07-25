Кто из россиян поборется за медали на ЧЕ по лёгкой атлетике

Кто из россиян поборется за медали на чемпионате Европы по лёгкой атлетике

В Берлине с 6 по 12 августа пройдёт чемпионат Европы по лёгкой атлетике. На нём в нейтральном статусе выступят российские спортсмены. Национальная федерация лёгкой атлетики объявила, что в команду войдут 30 человек. Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила сборную России от соревнований, предоставив допуск лишь отдельным представителям команды. RT рассказывает, кто из спортсменов может претендовать на победу или призовое место, а для кого достижением станет попадание в первую восьмёрку.

Шансы на золото

Из России на чемпионате Европы будет пятеро ярких претендентов на победу. В первую очередь речь идёт о прыгунах в высоту Марии Ласицкене и Даниле Лысенко, золотом и серебряном призёрах прошлогоднего первенства планеты. В этом сезоне они так и остались лидерами мирового и, соответственно, европейского рейтинга.

В этом сезоне Ласицкене стала испытывать некоторую конкуренцию со стороны соперниц — итальянка Элена Валлортигара прыгнула в мае на 2,02 метра, болгарка Мирела Демирева имеет результат два метра ровно, украинка Юлия Левченко подбирается к аналогичным результатам. Как обычно очень высоко, за два метра, прыгает Нафиссату Тиам из Бельгии, но только в рамках многоборья. Впервые за долгое время Ласицкене придётся оспаривать золото в очень серьёзной борьбе.

Лысенко в этом сезоне борется с катарцем Мутазом Баршимом, но он в Берлин приехать не сможет. С прыжком на 2,40 метра, показанным 25 июля в Монако, россиянин будет основным претендентом на победу. Только в случае собственной осечки его сможет обогнать ряд спортсменов, едва преодолевавших рубеж в 2,30 метра в этом сезоне.

Сергей Шубенков не просто нацелен на золото чемпионата Европы, которое может стать третьим в его коллекции, но и намерен побить рекорд континента в беге на 110 метров с барьерами. В июле это ему почти удалось — россиянин пробежал дистанцию за 12,92 секунды, уступив всего одну «соточку» достижению британца Колина Джексона. Ближайший конкурент Шубенкова Орландо Ортега в этом сезоне был довольно далёк от того, чтобы выбежать из 13 секунд.

Неудачи Анжелики Сидоровой остались в далёком прошлом. Сейчас она является первым номером европейского рейтинга, опережая даже олимпийскую чемпионку Екатерину Стефаниди. Российской легкоатлетке покорилась высота 4,85 метра. Хотя женские прыжки с шестом сейчас переживают новый расцвет и многие другие спортсменки подбираются к этому же рубежу, именно Сидорова остаётся лучшей на континенте.

Когда вице-чемпион мира Сергей Широбоков потерял допуск на соревнования из-за скандала с Виктором Чёгиным, в сборной России остался только один ходок на 20 км — Василий Мизинов . Но это не значит, что в этом виде программы у команды нет шансов на золото. Напротив, конкуренцию уроженцу Магнитогорска в этом сезоне составляли только азиатские и южноамериканские ходоки. Мизинов не слишком удачно выступил на командном чемпионате мира в этом году, но его зимний результат 1:18:54 всё равно является достойным, чтобы россиян считался фаворитом захода у стен Берлинского зоопарка.

Шансы на медаль

Для двух российских легкоатлетов путь к золоту будет довольно сложен, но на шансы на попадание в первую тройку у них есть. На чемпионате страны толкатель ядра Александр Лесной отметился попыткой на 21,58 метра, ставшей рекордной для соревнований. Для мирового уровня это не самый убедительный результат, но на европейской сцене дальше толкали ядро только поляк Михал Гаратик и немец Давид Шторль . Претендентов на бронзу много, и россиян будет одним из них.

В десятиборье Россию представит Илья Шкуренёв . Ещё год назад он имел все шансы стать призёром чемпионата мира, но травма перечеркнула его надежды. В этом сезоне он поправил здоровье и один раз прошёл всю двухдневную программу с результатов 8182 балла. Это почти на 400 меньше, чем показал лидер европейского сезона эстонец Майкел Уйбо. Однако Шкуренёв набирает форму и на внутрироссийских соревнованиях показывал прогресс в отдельных видах.

Шансы на восьмёрку сильнейших

Ряд спортсменов показывали хорошие результаты в течение сезона, но их попадание на пьедестал почёта станет скорее сюрпризом, чем закономерностью. В то же время войти в восьмёрку лучших на чемпионате Европы тоже почётно, и они будут стараться это сделать.

Одну из сенсаций июньского Мемориала Знаменских преподнёс прыгун с шестом Тимур Моргунов . Он взял планку на высоте 5,92 метра и побил национальный рекорд среди молодёжи. Лучше в Европе прыгали только признанный фаворит Рено Лавийени из Франции и ещё один превзошедший себя юниор Арманд Дуплантис из Швеции. Моргунова можно было бы считать претендентом на награды чемпионата Европы, однако на таких турнирах молодёжь редко выстреливает повторно. Есть целый ряд более опытных спортсменов, которые не были так удачливы в этом сезоне, и в их числе — хозяин соревнований немец Рафаэль Хольцдеппе

Прыгун в высоту Илья Иванюк в прошлом году стал шестым на чемпионате мира с результатом 2,25 метра, что можно считать неким авансом со стороны соперников — такие цифры обычно не позволяют войти в первую восьмёрку. 25-летний спортсмен в текущем летнем сезоне довёл свои показатели 2,28 метра, что по-прежнему не является весомым аргументом в споре за медали. Но вновь забраться на ту же позицию, что и год назад, Иванюк способен.

Из-за высокой конкуренции в женских прыжках с шестом Ольге Муллиной будет тяжело следовать за Сидоровой. В этом сезоне она так и не побила свой личный рекорд, который равняется 4,67 метра, а без этого сложно считаться фаворитом соревнований. Тем не менее, россиянка способна некоторое время оставаться в поле зрения болельщиков.

В последние годы женские метания в России опустились на очень низкий уровень. Однако стараниями опытных спортсменок эти дисциплины пока ещё не представляют из себя выжженную землю. Дискоболка Юлия Мальцева и метательница молота Елизавета Царёва занимают седьмые места в европейском рейтинге сезона на данный момент. И хотя свои лучшие результаты они показывали до июля, к чемпионату Европы они могут вернуться на былые позиции.

В группу претендентов на попадание в первую восьмёрку стоит также включить барьериста Тимофея Чалова. В прошлые годы он был способен выбегать из 49 секунд на дистанции 400 метров, что теперь для него представляется непосильной задачей. Однако в Европе такие же проблемы испытывают многие спортсмены, кроме непобедимого норвежца Карстена Вархольма. При определённой толике удачи Чалова можно ждать в финале чемпионата Европы.

В Берлине не сможет выступить вице-чемпион мира в метании молота Валерий Пронкин — он пропускает весь сезон из-за травмы. Однако его постарается заменить другой спортсмен Денис Лукьянов . Зимой он метал снаряд за 77 метров — этого мало, чтобы бросить вызов польским и белорусским спортсменам, но достаточно, чтобы выступить в финальной стадии по полной программе.

Без шансов

Для основной части команды поездка на чемпионат Европы станет ценной соревновательной практикой и возможностью набраться опыта, но не более. О высоких результатах в такой ситуации говорить не приходится. Тем не менее, к некоторым членам сборной России стоит приглядеться, потому что их выступление таит в себе определённую интригу.

Алёна Мамина и В женском беге на 400 метров Россия смогла полностью заполнить квоту из трёх спортсменов. На дорожки Олимпийского стадиона в Берлине выйдут Ксения Аксёнова Полина Миллер . Причём сильнейшей среди них считается 18-летняя Миллер, выигравшая недавний взрослый чемпионат страны. Она пробежала в финале за 51,82 секунды. Такого времени должно хватить для выхода в полуфинал чемпионата Европы, а это будет успех для первой спортсменки сборной России, родившейся в 2000-е.

На длинных мужских дистанциях в качестве нейтральных спортсменов выступят сразу двое россиян. Это и раньше считалось солидным достижением, а после всех скандалов, связанных с российской лёгкой атлетикой, — тем более. В беге на 5000 метров выступит Ринас Ахмадеев , ставший пятым на чемпионате страны с результатом 13:39,53. Лучшим тогда стал Евгений Рыбаков , чьё время 13:23,57 вошло в первую десятку европейского рейтинга. Однако он предпочёл выступить в Берлине на дистанции 10000 метров, которая шесть лет назад принесла ему бронзовую медаль континентального первенства. Для попадания в десятку Рыбакову придётся выбегать из 28 минут, чего с ним пока не случалось.

Вторым россиянином в секторе для метания молота будет 33-летний Алексей Сокирский , в прошлом представлявший на международной арене Украину. В его активе есть пятое место на последнем чемпионате мира, но в этом сезоне Сокирский не показывает дальних попыток. На чемпионате Европы он станет главным ветераном сборной.