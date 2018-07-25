На чемпионате Европы по легкой атлетике выступят 30 российских спортсменов 

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила имена российских спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы 2018 года, сообщает ТАСС.
"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
Отмечается, что российские легкоатлеты выступят на чемпионате Европы в качестве нейтральных спортсменов.
Список атлетов выглядит следующим образом:
Прыжки в высоту: Данил Лысенко, Илья Иванюк, Мария Ласицкене;
Прыжки с шестом: Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова;
Тройные прыжки: Алексей Федоров, Ирина Гуменюк, Анна Крылова;
Толкание ядра: Максим Афонин, Александр Лесной;
Метание молота: Денис Лукьянов, Алексей Сокирский, Софья Палкина, Елизавета Царева;
Метание диска: Виктор Бутенко, Юлия Мальцева;
Спортивная ходьба, 20 км: Василий Мизинов, Яна Смердова;
110 м с барьерами: Сергей Шубенков;
400 м с барьерами: Тимофей Чалый, Вера Рудакова;
400 м: Ксения Аксенова, Алена Мамина, Полина Миллер;
Десятиборье: Илья Шкуренев;
5000 м: Ринас Ахмадеев;
10 000 м: Евгений Рыбаков.
Ранее сообщалось, что российские бегуны на спринтерские дистанции Мария Аглицкая и Артем Денмухаметов не примут участие в чемпионате Европы по состоянию здоровья.