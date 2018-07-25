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На чемпионате Европы по легкой атлетике выступят 30 российских спортсменов
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На чемпионате Европы по легкой атлетике выступят 30 российских спортсменов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила имена российских спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы 2018 года, сообщает ТАСС.
"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
Отмечается, что российские легкоатлеты выступят на чемпионате Европы в качестве нейтральных спортсменов.
Список атлетов выглядит следующим образом:
Прыжки в высоту: Данил Лысенко, Илья Иванюк, Мария Ласицкене;
Прыжки с шестом: Георгий Горохов, Тимур Моргунов, Илья Мудров, Ольга Муллина и Анжелика Сидорова;
Тройные прыжки: Алексей Федоров, Ирина Гуменюк, Анна Крылова;
Толкание ядра: Максим Афонин, Александр Лесной;
Метание молота: Денис Лукьянов, Алексей Сокирский, Софья Палкина, Елизавета Царева;
Метание диска: Виктор Бутенко, Юлия Мальцева;
Спортивная ходьба, 20 км: Василий Мизинов, Яна Смердова;
110 м с барьерами: Сергей Шубенков;
400 м с барьерами: Тимофей Чалый, Вера Рудакова;
400 м: Ксения Аксенова, Алена Мамина, Полина Миллер;
Десятиборье: Илья Шкуренев;
5000 м: Ринас Ахмадеев;
10 000 м: Евгений Рыбаков.
Ранее сообщалось, что российские бегуны на спринтерские дистанции Мария Аглицкая и Артем Денмухаметов не примут участие в чемпионате Европы по состоянию здоровья.
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