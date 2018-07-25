На чемпионате Европы по легкой атлетике выступят 30 российских спортсменов

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила имена российских спортсменов, которые выступят на чемпионате Европы 2018 года, сообщает ТАСС

"Заявка спортсменов на участие в европейском чемпионате закрывается 30 июля. При условии, что российские спортсмены, не имеющие пока допуска на участие в международных стартах в нейтральном статусе, получат его от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) до этого срока, команда российских легкоатлетов может увеличиться", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.

Отмечается, что российские легкоатлеты выступят на чемпионате Европы в качестве нейтральных спортсменов.

Список атлетов выглядит следующим образом: