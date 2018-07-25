В Минспорта рассказали о шансах спортсменов Крыма на участие в Олимпиаде-2020

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Около десяти крымских спортсменов имеют шансы выступить на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил первый заместитель министра спорта РК Олег Голинач.

В частности, по его словам, если к 2020 году Всероссийская федерация легкой атлетики будет восстановлена в правах, несколько крымских атлетов могут представить Россию в различных технических дисциплинах «королевы спорта».

"Наши легкоатлеты очень достойно выступают на чемпионатах России по некоторым видам спорта. В легкой атлетике крымские спортсмены завоевали четыре серебряных медали. Все эти ребята — члены сборных команд России. Определять составы на Олимпиаду будут главные тренеры, министерство спорта РФ, но мы рассчитываем, что два или три легкоатлета из Крыма выступят на Олимпиаде", — отметил Голинач.

Также, добавил он, два спортсмена из Крыма имеют шансы выступить на Олимпиаде-2020 в соревнованиях по пулевой стрельбе.

"Что касается спортивной борьбы, Крым развивается семимильными шагами. По всем возрастным категориям мы имеем членов сборных команд России. Кроме того, надеемся, что Крым будет представлен в Токио в греко-римской, вольной и женской борьбе, а также в велоспорте", — рассказал первый замминистра.

Голинач добавил, что хорошие шансы на поездку в Токио имеют двукратный чемпион России по боксу Вадим Кудряков и призер Кубка Европы по дзюдо Виктория Байдак.