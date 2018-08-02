В Курске открылись XII Всероссийские летние сельские спортивные игры

На неделе можно будет в полной мере реализовать свой потенциал болельщика. Со 2 по 7 августа в городе пройдут Всероссийские сельские спортивные игры. Ждут 2500 человек из 67 регионов.

В программе — соревнования по 18 дисциплинам, среди которых армрестлинг, гиревой и городошный спорт, легкая атлетика, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, самбо, силовое троеборье, тяжелая атлетика. Мериться силами будут представители сельхоз профессий. Кстати, пройдут состязания и по профессиональному мастерству: например, соревнования дояров, косарей, механизаторов.

По материалам Интернет-журнала «Морс».