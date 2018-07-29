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Всероссийские сельские игры пройдут с участием команды из Дагестана
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Всероссийские сельские игры пройдут с участием команды из Дагестана 

Mirmol.ru 29 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Всероссийские сельские игры пройдут с участием команды из ДагестанаСборная Дагестана станет участником 12-х Всероссийских летних сельских игр, которые пройдут 2-7 августа в Курске.
В составе команды — 39 спортсменов. Всего на соревнованиях ожидается участие более 2,5 тысяч спортсменов из 67 регионов России.
В программу сельских игр входят состязания в таких видах спорта как армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье и тяжелая атлетика, а также соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.
12-е по счету сельские игры посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Курской битве.
Фото: Минспорт РД
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