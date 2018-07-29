Всероссийские сельские игры пройдут с участием команды из Дагестана

Всероссийские сельские игры пройдут с участием команды из ДагестанаСборная Дагестана станет участником 12-х Всероссийских летних сельских игр, которые пройдут 2-7 августа в Курске.

В составе команды — 39 спортсменов. Всего на соревнованиях ожидается участие более 2,5 тысяч спортсменов из 67 регионов России.

В программу сельских игр входят состязания в таких видах спорта как армрестлинг, баскетбол 3х3, волейбол, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика, мас-рестлинг, мини-лапта, настольный теннис, перетягивание каната, полиатлон, самбо, силовое троеборье и тяжелая атлетика, а также соревнования дояров, косарей, механизаторов и спортивных семей.

12-е по счету сельские игры посвящены 75-й годовщине Победы советского народа в Курской битве.