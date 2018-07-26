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13 непревзойдённых рекордов
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13 непревзойдённых рекордов 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
В легкой атлетике есть рекорд, который вряд ли кто-то побьёт в ближайшем будущем — хотя бы потому что не побили за предыдущие 35 лет. Он принадлежит чешской бегунье Ярмиле Кратохвиловой: в 1983 году она пробежала дистанцию в 800 метров, которая входит в программу Олимпийских игр с 1928 года, за 1 мин. 53,28 сек. Сумасшедший результат, особенно если учесть, что на тот момент спортсменке было 32 года — в то время практически пенсионный возраст для профессионального атлета.
News.ru вспоминает другие непокорённые до сих пор достижения спортсменов и не только.
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