13 непревзойдённых рекордов

В легкой атлетике есть рекорд, который вряд ли кто-то побьёт в ближайшем будущем — хотя бы потому что не побили за предыдущие 35 лет. Он принадлежит чешской бегунье Ярмиле Кратохвиловой: в 1983 году она пробежала дистанцию в 800 метров, которая входит в программу Олимпийских игр с 1928 года, за 1 мин. 53,28 сек. Сумасшедший результат, особенно если учесть, что на тот момент спортсменке было 32 года — в то время практически пенсионный возраст для профессионального атлета.

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