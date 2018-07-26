Кировские спортсмены привезли 33 медали и новый мировой рекорд с летних Европейских игр ИНАС

В Париже завершились летние Европейские игры Международной федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (ИНАС).

В рамках игр состоялись чемпионаты Европы по различным дисциплинам спорта лиц с интеллектуальными нарушениями — велоспорт-шоссе, легкая атлетика, плавание, настольный теннис, теннис, баскетбол, хоккей и другие.

Всего в соревнованиях приняло участие около 1000 спортсменов из 22 стран, сообщили в пресс-центре Правительства Кировской области.

Россию на соревнованиях представила сборная команда из 30 спортсменов. Они выступили в пяти дисциплинах турнира. В состав сборной по плаванию лиц с интеллектуальными нарушениями вошли три воспитанника спортивной школы «Быстрица» — мастера спорта международного класса Михаил Кулябин и Андрей Шабалин, а также мастер спорта Екатерина Краева.

По итогам соревнований Михаил Кулябин завоевал золотую медаль и четыре «серебра». Андрей Шабалин завоевал две высшие награды и три серебряных медали. Кроме того, спортсмен установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров в плавании на спине (спорт ЛИН). Екатерина Краева выиграла две серебряные и две бронзовые медали.

Спортсмены приняли участие в эстафетном плавании, победив во всех эстафетах. Команда пловцов установила 5 мировых и 4 европейских рекорда. За победы в эстафетах 7 золотых медалей получил Михаил Кулябин, Андрей Шабалин и Екатерина Краева получили по 6 золотых медалей.

В настоящее время спортсмены вернулись домой, им предстоит отдых в течение месяца. В середине ноября пловцы выступят на чемпионате России, который пройдет в Саранске.

Тренер спортсменов Анна Чикалина рассказала, что летним Европейским играм предшествовали упорные тренировки — сборы состоялись в Таганроге, откуда пловцы сразу отправились в Париж.

«Конкуренция на соревнованиях была очень серьезной. В эстафетах главным соперником мужчин, на мой взгляд, стала команда Франции, у девушек — Испании. Но, несмотря на все сложности, ребята смогли выложиться на сто процентов. Я очень довольна результатами спортсменов, тем более это первые наши международные соревнования за долгий период», — отметила Анна Чикалина.

Фото — пресс-центр Правительства Кировской области