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Шведская бегунья выступает на турнирах, несмотря на нарушение антидопинговых правил
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Шведская бегунья выступает на турнирах, несмотря на нарушение антидопинговых правил 

Газета.Ru 5 часов назад
Шведская бегунья Мераф Бахта принимает участие в турнирах, несмотря на нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.
Как передает Aftonbladet, легкоатлетка пропустила три допинг-теста в течение года, что является нарушением правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Однако спортсменка, которая должна быть отстранена на 24 месяца, продолжает выступать и заявлена на чемпионат Европы по легкой атлетике.
"Мы не намерены скрывать эту информацию, но мы настроены оптимистично и верим, что сможем оспорить один из пропусков. У наших легкоатлетов много пропусков, но это происходит из-за того, что система отчетности очень сложная. И многие легкоатлеты избегают наказания после расследования при веских доводах пропуска", — заявила представительница Шведской ассоциации легкой атлетики Карин Торнклинт.
Заместитель главы Шведского антидопингового агентства Томми Форсгрен сказал, что в случае отсутствия автоматического отстранения нарушителя решение о его дисквалификации может принимать национальная федерация.
Генеральный секретарь национальной ассоциации Штефан Олссон добавил, что официальных обвинений о пропуске допинг-тестов не было, поэтому в отношении Бахты не будут приняты санкции.
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