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ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах
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ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах
Спорт-Экспресс
1 час назад
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Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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