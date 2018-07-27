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ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах
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ИААФ не восстановила Всероссийскую федерацию легкой атлетики в правах 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсен сообщил, что организация приняла решение оставить в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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