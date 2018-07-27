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IAAF включила Белоруссию и Украину в группу стран с высоким риском употребления допинга
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IAAF включила Белоруссию и Украину в группу стран с высоким риском употребления допинга 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 27 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила Белоруссию и Украину в группу A, в которую входят страны с наивысшим риском употребления допинга. Об этом на пресс-конференции заявил президент IAAF Себастьян Коу.
Также в группу А были включены легкоатлетические федерации Кении и Эфиопии.
Спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира.
Ближайший чемпионат мира по легкой атлетике пройдет осенью 2019 года в Дохе (Катар).
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