IAAF включила Белоруссию и Украину в группу стран с высоким риском употребления допинга

ТАСС , 27 июля. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила Белоруссию и Украину в группу A, в которую входят страны с наивысшим риском употребления допинга. Об этом на пресс-конференции заявил президент IAAF Себастьян Коу

Также в группу А были включены легкоатлетические федерации Кении и Эфиопии.

Спортсмены из Украины, Белоруссии, Кении и Эфиопии должны быть проверены на допинг минимум три раза перед чемпионатом мира.

Ближайший чемпионат мира по легкой атлетике пройдет осенью 2019 года в Дохе (Катар).