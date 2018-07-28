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Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском применения допинга
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Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском применения допинга 

RT на русском 37 минут назад
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) добавил Украину и Белоруссию в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил.
Cовет утвердил изменения в процессе борьбы с допингом. Все федерации оказались разделены на три группы, об этом сообщает официальный сайт организации.
В категорию A попали Украина, Белоруссия, Эфиопия и Кения. У этих государств самый высокий риск нарушения правил.
Теперь спортсмены национальных команд этих стран обязаны пройти минимум три внесоревновательных допинг-теста за 10 месяцев до начала Олимпиады или чемпионата мира.
В категорию B попали остальные федерации, широко представленные на международных соревнованиях.
В группе C — страны, которые представлены несколькими спортсменами.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не попала ни в одну из категорий, так как не была восстановлена в правах.
Ранее в IAAF одобрили заявки двух россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе
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