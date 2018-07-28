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Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском употребления допинга
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Украина и Белоруссия попали в список стран с высоким риском употребления допинга 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: iaaf.org
Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) внес Украину и Белоруссию в список стран с высоким риском нарушения антидопинговых правил, сообщает "Советский спорт".
Как передает официальный сайт организации, были утверждены изменения в процессе борьбы с употреблением допинга. Все федерации были разделены на группы.
В группу A попали Белоруссия, Украина, Кения и Эфиопия. У этих государств самый высокий риск нарушения правил.
Теперь спортсмены этих стран обязаны пройти минимум три допинг-теста за десять месяцев до начала Олимпийских игр или чемпионата мира.
В группу B попали остальные федерации, которые широко представлены на международных соревнованиях.
В группе C — страны, которые представлены несколькими спортсменами.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не попала ни в одну из категорий, так как не была восстановлена в правах.
Ранее министр спорта России прокомментировал невосстановление ВФЛА.
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