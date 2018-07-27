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Колобков обвинил IAAF в нерешительности
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Колобков: международные организации не могут принять самостоятельное решение 

Чемпионат.com 5 часов назад
Фото: ТАСС
Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Совета IAAF не восстанавливать в правах Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики, как минимум, до декабря.
«IAAF вернётся к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА уже в декабре. Совет заявил, что российская сторона добилась большого прогресса и отдельно поблагодарил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за проделанную работу.
Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с IAAF. При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос ВАДА отложило до сентября. Со стороны это выглядит так, что международные организации не могут принять самостоятельное решение и продолжают тянуть время. В начале августа на чемпионате Европы по лёгкой атлетике российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Мы приложим максимум усилий, что в следующем году наши легкоатлеты выходили на старты под флагом России», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.
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