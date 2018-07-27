Павел Колобков: Совет IAAF заявил, что российская сторона добилась большого прогресса

— ИААФ вернется к рассмотрению вопроса о восстановлении ВФЛА уже в декабре. Совет заявил, что российская сторона добилась большого прогресса и отдельно поблагодарил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина за проделанную работу.

Остались невыполненными требования «дорожной карты»: признание доклада Макларена, восстановление РУСАДА и урегулирование финансовых вопросов с ИААФ.

При этом акцент сделан именно на восстановлении РУСАДА. Этот вопрос ВАДА отложило до сентября.

Со стороны это выглядит так, что международные организации не могут принять самостоятельное решение и продолжают тянуть время.

В начале августа на Чемпионате Европы по легкой атлетике российские спортсмены выступят в нейтральном статусе. Мы приложим максимум усилий, что в следующем году наши легкоатлеты выходили на старты под флагом России.

Напомним, что в пятницу, 27 июля, IAAF приняла решение не восстанавливать в правах ВФЛА.