Коу назвал Будапешт наиболее подходящим городом для проведения ЧМ-2023 по легкой атлетике

ТАСС , 27 июля. Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2023 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу

"На данный момент мы считаем, что Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира 2023 года, — сказал Коу. — Но окончательное решение еще не принято. Процесс выбора места для проведения чемпионата продолжается".

В 2019 году чемпионат мира пройдет в Дохе, в 2021-м — в американском Юджине. 11 из 16 чемпионатов мира по легкой атлетике проходили в Европе.