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Коу назвал Будапешт наиболее подходящим городом для проведения ЧМ-2023 по легкой атлетике
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Коу назвал Будапешт наиболее подходящим городом для проведения ЧМ-2023 по легкой атлетике 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 27 июля. Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира по легкой атлетике 2023 года. Об этом на пресс-конференции заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу.
"На данный момент мы считаем, что Будапешт является наиболее подходящим городом для проведения чемпионата мира 2023 года, — сказал Коу. — Но окончательное решение еще не принято. Процесс выбора места для проведения чемпионата продолжается".
В 2019 году чемпионат мира пройдет в Дохе, в 2021-м — в американском Юджине. 11 из 16 чемпионатов мира по легкой атлетике проходили в Европе.
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