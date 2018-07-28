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ИААФ допустила двух россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
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ИААФ допустила двух россиян к соревнованиям в нейтральном статусе 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) одобрила заявки на выступление на соревнованиях российских бегунов Егора Николавева (1500 метров) и Алексанлра Скоробогатько (400 метров), сообщает пресс-служба организации. Легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах в 2018 году.
Россияне в настоящее время могут выступать только в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). В пятницу группа ИААФ под руководством Руне Андерсена отметила серьезный прогресс, но оставила дисквалификацию ВФЛА в силе. По мнению комиссии, российская сторона выполнила не все необходимые критерии для возвращения членства.
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