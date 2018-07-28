Главный тренер легкоатлетов РФ Борзаковский планирует поехать на ЧЕ в Берлин как зритель

МОСКВА, 28 июля. / ТАСС /. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский планирует поехать на августовский чемпионат Европы в Берлин в качестве зрителя. Об этом Борзаковский сообщил ТАСС,

Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 6 по 12 августа. Принять участие в нем планирует 31 российский спортсмен, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус. Вместе с атлетами могут получить аккредитации на турнир также тренеры и специалисты, кандидатуры которых будут предварительно одобрены IAAF.

"Наша федерация уже отправила на согласование в международную федерацию список тренеров и специалистов, которые намерены сопровождать спортсменов на этом турнире. Сейчас мы ждем ответа от IAAF. Что касается меня, то я планирую поехать на этот чемпионат Европы в качестве зрителя", — заметил Борзаковский.

На Олимпиаде-2004 Борзаковский занял первое место в беге на 800 метров. В его активе есть золото летнего ЧЕ-2012, две серебряных и две бронзовых медали летних чемпионатов мира, золото зимнего мирового первенства 2001 года. В начале 2015 года Борзаковский занял пост главного тренера сборной России.