Ещё
Главный тренер легкоатлетов РФ Борзаковский планирует поехать на ЧЕ в Берлин как зритель
Далее:
Читайте также:
Ещё

Главный тренер легкоатлетов РФ Борзаковский планирует поехать на ЧЕ в Берлин как зритель 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский планирует поехать на августовский чемпионат Европы в Берлин в качестве зрителя. Об этом Борзаковский сообщил ТАСС,
Чемпионат Европы пройдет в Берлине с 6 по 12 августа. Принять участие в нем планирует 31 российский спортсмен, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус. Вместе с атлетами могут получить аккредитации на турнир также тренеры и специалисты, кандидатуры которых будут предварительно одобрены IAAF.
"Наша федерация уже отправила на согласование в международную федерацию список тренеров и специалистов, которые намерены сопровождать спортсменов на этом турнире. Сейчас мы ждем ответа от IAAF. Что касается меня, то я планирую поехать на этот чемпионат Европы в качестве зрителя", — заметил Борзаковский.
На Олимпиаде-2004 Борзаковский занял первое место в беге на 800 метров. В его активе есть золото летнего ЧЕ-2012, две серебряных и две бронзовых медали летних чемпионатов мира, золото зимнего мирового первенства 2001 года. В начале 2015 года Борзаковский занял пост главного тренера сборной России.
ТАСС: последние новости
Российские легкоатлеты Гринчук и Ступина дисквалифицированы на четыре года за допинг Легкоатлетки Лутковская и Прокопенко из-за травм пропустят чемпионат Европы в Берлине CAS отклонил апелляцию бывшего генсека ФИФА Вальке на 10-летнее отстранение
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дзюба сделал смелое предложение Путину84
Гамова раскритиковала награждение сборной России67
«Я — физкультурник»: Путин ответил Дзюбе24
Путину подарили мяч «без жучков»3
Футболисты получили свои награды9
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение